



Трагедия в Мексике: из-за обрушения сцены погибли пять человек

Пять человек погибли в Мексике в результате обрушения сцены.



Это произошло во время предвыборной кампании партии "Гражданское движение".



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По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв ветра. Он тоже ненадолго попал в больницу для оказания помощи.



В больницах из-за обрушения сцены находятся десятки пострадавших.