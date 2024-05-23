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Трагедия в Мексике: из-за обрушения сцены погибли пять человек
23.05.2024 08:03 Алина Груднева

Трагедия в Мексике: из-за обрушения сцены погибли пять человек

Пять человек погибли в Мексике в результате обрушения сцены.

Это произошло во время предвыборной кампании партии "Гражданское движение".

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По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв ветра. Он тоже ненадолго попал в больницу для оказания помощи.

В больницах из-за обрушения сцены находятся десятки пострадавших.

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