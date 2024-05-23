Трагедия в Мексике: из-за обрушения сцены погибли пять человек
Пять человек погибли в Мексике в результате обрушения сцены.
Это произошло во время предвыборной кампании партии "Гражданское движение".
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По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв ветра. Он тоже ненадолго попал в больницу для оказания помощи.
В больницах из-за обрушения сцены находятся десятки пострадавших.