



Мюнхен - 2? В Париже арестовали планировавших теракты на Олимпийских играх

После ареста 16-летнего парня, совершившего нападение на Ла Дефанс в Париже, молодому человеку 19 лет, в эту пятницу, 21 июня, было предъявлено обвинение в “террористическом преступном сообществе с целью в подготовке преступлений против людей”, — сообщил Le Figaro, опираясь на судебный источник.



Мужчина уже заключен в столичную тюрьму. Известно, что он проживал в районе Иль-де-Франс и был связан с первым упомянутым арестованным.



Молодые люди подозреваются в том, что они хотели подготовить нападения, “вероятно” во время Олимпийских игр. Среди предполагаемых целей были люди иудейской веры. Об этом пишет французское издание Le Figaro.



Второго задержанного также обвиняют в приобретении и хранении оружия категории А, то есть боевых автоматов или взрывчатых веществ, а также оружия категории С, то есть длинноствольных винтовок и винтовок, предназначенных для охоты. Второй арестованный помещен в следственный изолятор.



