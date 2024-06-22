



Богатейшая семья Британии осуждена за эксплуатацию персонала

Швейцарский суд вынес в пятницу тюремные приговоры четырем членам богатейшей британской семьи Хиндуджас, назвав их "эгоистами" за эксплуатацию индийского персонала в их женевском особняке.



Адвокаты членов швейцарско-индийской семьи, которые не присутствовали в суде, заявили, что будут обжаловать приговор.

Подсудимые были оправданы по обвинению в торговле людьми, но осуждены по другим статьям, что стало ошеломляющим приговором для семьи, состояние которой лондонская газета The Sunday Times оценивает в 37 миллиардов фунтов стерлингов (47 миллиардов долларов).



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Пракаш Хиндуджа, 78 лет, и его жена, Камал Хиндуджа, 75 лет, получили по четыре года и шесть месяцев, а их сын, Аджай, 56 лет, и его жена, Намрата, 50 лет, получили четырехлетние сроки, постановил председательствующий судья в Женеве.



Они были признаны виновными в том, что воспользовались уязвимостью своих сотрудников-иммигрантов и заплатили им жалкие гроши.



"Неопытность работников использовалась в своих целях", - заявила судья Сабина Маскотто в своем решении. У них было мало образования или его не было вовсе, и они не знали своих прав".



"Мотивы подсудимых были корыстными", - сказала она, добавив, что они руководствовались "стремлением к наживе".



Суд оправдал их по более серьезному обвинению в торговле людьми, сославшись на то, что работники приехали в Швейцарию добровольно.

