



Если историк Тамара Эйдельман вернется в Россию, ей грозят 5 лет в колонии

Прокуратура Москвы направила в СК РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании иноагента Тамары Эйдельман.



Российские источники пишут о том, что такое решение связано с видео, которое Эйдельман выложила на своем ютуб-канале в начале мая этого года. В материале историк назвала празднование Дня Победы пропагандой, не обошла стороной присутствовавших “ветеранов” и, заодно, отметила роль СССР во Второй мировой войне.



На данный момент решается вопрос о возбуждении против Тамары Эйдельман уголовного дела по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Максимальное наказание — пять лет колонии.



Сейчас Тамара Эйдельман, живет в Португалии.





