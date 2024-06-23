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Если историк Тамара Эйдельман вернется в Россию, ей грозят 5 лет в колонии
23.06.2024 06:30 MIGnews.com

Если историк Тамара Эйдельман вернется в Россию, ей грозят 5 лет в колонии

Прокуратура Москвы направила в СК РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании иноагента Тамары Эйдельман.

Российские источники пишут о том, что такое решение связано с видео, которое Эйдельман выложила на своем ютуб-канале в начале мая этого года.  В материале историк назвала празднование Дня Победы пропагандой, не обошла стороной присутствовавших “ветеранов” и, заодно, отметила роль СССР во Второй мировой войне.

На данный момент решается вопрос о возбуждении против Тамары Эйдельман уголовного дела по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Максимальное наказание — пять лет колонии.

Сейчас Тамара Эйдельман, живет в Португалии.


 

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