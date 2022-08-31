



"Томатное ДТП": тонны рассыпанных помидоров спровоцировали массовую аварию

В американском штате Калифорния перевернулся грузовик, перевозивший помидоры. В результате около несколько тонн плодов рассыпались по всей трассе, а другие автомобили довольно быстро превратили их в красную жижу, которая оказалась настолько скользкой, что спровоцировала еще несколько аварий.



По предварительным данным, грузовик столкнулся с другим автомобилем, после чего потерял управление, выехал за разделительную полосу и перевернулся, ударившись о бетонный отбойник. В результате весь груз из открытого кузова оказался на дороге.



Калифорния славится своими овощами, и все помидоры были большими, размером с кулак. Они сплошным слоем покрыли отрезок трассы длиной около 60 метров.



Ситуация усугублялась тем, что авария произошла ночью, поэтому другие водители в темноте просто не замечали плоды под колесами.



Достаточно быстро спелые помидоры превратились в томатную пасту с примесями грязи глубиной до полметра. После заезда на эту жижу у водителей складывалось ощущение, что они попали на гололед. В общей сложности жертвами "коварного овоща" стали семь автомобилей.



Три человека, включая водителя грузовика, получили легкие травмы, еще одному пострадавшему понадобилась госпитализация.



Для устранения последствий происшествия местной полиции пришлось полностью перекрыть магистраль, что сразу привело к огромным пробкам. Для очистки дорожного полотна коммунальщики сначала соскребли томатную массу ковшом экскаватора, а затем засыпали абсорбентом.

