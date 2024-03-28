



Террористы в Крокус-Холл находились под воздействием психотропных веществ

Террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Кроме того, они несколько раз посещали здание до атаки — 7, 10 и 14 марта.



У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Источник «Базы» не уточнил название вещества.



Также стало известно, что террористы приходили в «Крокус», чтобы срисовать обстановку и подготовиться к теракту. По данным «Базы», Фаридуни Шамсутдин был в здании 7 марта (это подтверждает фотография, случайно сделанная фотографом концертного зала, и показания таксиста, который подвозил его от концертного зала до деревни Путилково). Ещё один подозреваемый приходил в «Крокус» два раза — 10 и 14 марта.