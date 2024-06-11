



Теракт в Китае: ранены четыре американских педагога

В Китае в результате теракта ножевые ранения получили четыре американских преподавателя, среди которых был учитель с израильскими корнями.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Речь идет о нападении, совершенном 10 июня в парке в провинции Цзилинь. Ранения получили четверо педагогов из Корнеллского колледжа в Айове.



"Мой брат Дэвид Забнер был ранен в руку во время ножевого нападения во время посещения храма в городе Цзилинь. Я говорил с Дэвидом. Он восстанавливается после атаки и чувствует себя хорошо", - сообщил представитель Айовы Адам Забнер.



По его словам, его мать родом из Израиля, а отец является представителем еврейской общины в Венесуэле. Уточняется, что педагоги участвовали в программе по обмену.