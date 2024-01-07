Теракт в Кабуле: ИГИЛ берет на себя ответственность
В субботу, 6 января, в афганском кабуле был подорвал автобус.
По данным полиции, в результате взрыва погибли два человека, еще минимум 14 пострадали.
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Ответственность за теракт в районе Дашти-Барчи взяло на себя афганское подразделение террористической организации ИГИЛ.
Что примечательно, эта же группировка взяла на себя ответственность на этой неделе за взрывы у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Иране.