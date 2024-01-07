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Теракт в Кабуле: ИГИЛ берет на себя ответственность
07.01.2024 11:51 Алина Груднева

Теракт в Кабуле: ИГИЛ берет на себя ответственность

В субботу, 6 января, в афганском кабуле был подорвал автобус.

По данным полиции, в результате взрыва погибли два человека, еще минимум 14 пострадали.

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Ответственность за теракт в районе Дашти-Барчи взяло на себя афганское подразделение террористической организации ИГИЛ.

Что примечательно, эта же группировка взяла на себя ответственность на этой неделе за взрывы у могилы ликвидированного командующего силами "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Иране.

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