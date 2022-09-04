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Теракт на шоссе №90: новые подробности
04.09.2022 14:22 Александр Юзовский

Теракт на шоссе №90: новые подробности

Появились новые подробности теракта на шоссе №90. Согласно информации, автомобиль нападавших заблокировал проезд автобуса. Террористы бросили коктейль Молотова, а затем выпустили очередь из автоматического ружья, после чего попытались скрыться.

Сообщается, что автомобиль нападавших загорелся во время побега, вероятно, из-за легковоспламеняющихся материалов, которые использовались для зажигательной смеси.

Двое террористов задержаны, есть подозрение, что один скрылся.

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