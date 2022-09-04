Теракт на шоссе №90: новые подробности
Появились новые подробности теракта на шоссе №90. Согласно информации, автомобиль нападавших заблокировал проезд автобуса. Террористы бросили коктейль Молотова, а затем выпустили очередь из автоматического ружья, после чего попытались скрыться.
Сообщается, что автомобиль нападавших загорелся во время побега, вероятно, из-за легковоспламеняющихся материалов, которые использовались для зажигательной смеси.
Двое террористов задержаны, есть подозрение, что один скрылся.
תיעוד מעצר המחבלים pic.twitter.com/gAhvVGRC8W— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 4, 2022