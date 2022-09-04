



Израильский автобус обстрелян на шоссе №90

Израильский автобус попал под обстрел из проезжавшего мимо автомобиля на шоссе №90 в Иорданской долине.



ЦАХАЛ заявил, что проверяет сообщения о нападении, которое произошло на фоне продолжающегося роста напряженности в Иудее и Самарии.



Сообщается, что в результате нападения по меньшей мере двое людей получили ранения средней тяжести, включая водителя автобуса.



Пострадавших медики эвакуировали на вертолете. Еще два человека получили легкие осколочные ранения, им была оказана помощь на месте происшествия.



Сообщается, что двоих террористов задержали в результате погони.