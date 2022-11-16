



Танкер, принадлежащий израильскому миллиардеру атакован в Оманском заливе



Нефтяной танкер, принадлежащий израильскому миллиардеру Идану Оферу, был атакован 16 ноября ударным беспилотником в Оманском заливе. Согласно сообщению высокопоставленного сотрудника службы безопасности информационному агентству AP, на судне взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой.



Корабль был атакован недалеко от побережья Омана, за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в соседнем Катаре. Британская организация, занимающаяся наблюдением за морскими передвижениями и судами, сообщила: "Мы знаем об инциденте и помогаем в его расследовании".



Официально судно "Зикрон" ходит под флагом Либерии и принадлежит компании из Сингапура, а не израильской компании. Однако израильский миллиардер Идан Офер является одним из владельцев этой компании.



На данный момент все еще неясно, кто стоит за атакой, но вина, естественно, возлагается на Иран. Представители служб безопасности Израиля полагают, что "Иран пытается помешать Катару провести чемпионат мира по футболу". В прошлом уже было совершено несколько подобных атак с помощью беспилотных летательных аппаратов на танкеры и суда, принадлежащие Израилю или связанные с ним каким-либо образом.