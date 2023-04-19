



Судан: 39 больниц в стране прекратили свою работу из-за конфликтов в стране

Министерство здравоохранения Судана сообщило, что десятки больниц по всей стране прекратили свою деятельность после столкновений в стране между вооруженными силами во главе с генералом Абделем Фатахом аль-Бураном и командующим "Силами быстрого реагирования" во главе с Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как "Хамити".



Министерство уточнило, что 39 больниц из 59 в столице Хартуме прекратили работу.



Днем ранее суданская армия заявила, что не собирается прекращать боевых действия.



