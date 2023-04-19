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Судан: 39 больниц в стране прекратили свою работу из-за конфликтов в стране
19.04.2023 08:07 Евгения Маркова

Судан: 39 больниц в стране прекратили свою работу из-за конфликтов в стране

Министерство здравоохранения Судана сообщило, что десятки больниц по всей стране прекратили свою деятельность после столкновений в стране между вооруженными силами во главе с генералом Абделем Фатахом аль-Бураном и командующим "Силами быстрого реагирования" во главе с Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как "Хамити". 

Министерство уточнило, что 39 больниц из 59 в столице Хартуме прекратили работу.

Днем ранее суданская армия заявила, что не собирается прекращать боевых действия.

 

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