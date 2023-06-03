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03.06.2023 15:22 Алина Груднева

Стрельба на границе с Египтом: ЦАХАЛ предоставил полный отчет

Армия обороны Израиля предоставила более подробный отчет о сегодняшних двух инцидентах на границе с Египтом.

В пресс-службе ЦАХАЛа подтвердили, что рано утром двое военнослужащих, мужчина и женщина, были убиты.

По ним открыли огонь, когда они охраняли военный пост на границе с Египтом. В связи с инцидентом на место происшествия было отправлено подкрепление.

"В полдень во время обысков солдаты ЦАХАЛа опознали нападавшего на израильской территории, и между ним и военными началась перестрелка. Солдаты застрелили и нейтрализовали подозреваемого", - сказано в сообщении.

ЦАХАЛ подтверждает, что в результате этой перестрелки был убит уже третий военнослужащий за день, а еще один получил легкие ранения.

"Нападавший — египетский полицейский. Расследование ведется в полном сотрудничестве с египетской армией", - пояснили военные.

По факту сегодняшних инцидентов на границе с Египтом начато всестороннее расследование. На место происшествия прибыли командующий южным военным округом генерал-майор Элиэзер Толедано, командир 80-й дивизии подполковник Ицик Коэн и другие командиры. ЦАХАЛ продолжает обыскивать район на наличие других возможных нападавших.
 

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