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цахал
03.06.2023 16:09 Алина Груднева

Убитая на границе с Египтом — Лия Бен Нун

Днем, 3 июня, было разрешено к публикации имя одной из погибших военнослужащих ЦАХАЛа в ходе сегодняшней перестрелки на границе с Египтом.

В результате инцидента погибла 19-летняя Лия Бен-Нун из Ришон Ле-Циона.

Девушка служила в боевых частях смешанного пехотного батальона "Барделас".

Лия Бен-Нун посмертно повышена в звании со старшего рядового до сержанта. Имена двух других погибших военнослужащих пока что не раскрываются.
 

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