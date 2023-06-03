



Убитая на границе с Египтом — Лия Бен Нун

Днем, 3 июня, было разрешено к публикации имя одной из погибших военнослужащих ЦАХАЛа в ходе сегодняшней перестрелки на границе с Египтом.



В результате инцидента погибла 19-летняя Лия Бен-Нун из Ришон Ле-Циона.



Девушка служила в боевых частях смешанного пехотного батальона "Барделас".



Лия Бен-Нун посмертно повышена в звании со старшего рядового до сержанта. Имена двух других погибших военнослужащих пока что не раскрываются.

