Убитая на границе с Египтом — Лия Бен Нун
Днем, 3 июня, было разрешено к публикации имя одной из погибших военнослужащих ЦАХАЛа в ходе сегодняшней перестрелки на границе с Египтом.
В результате инцидента погибла 19-летняя Лия Бен-Нун из Ришон Ле-Циона.
Девушка служила в боевых частях смешанного пехотного батальона "Барделас".
Лия Бен-Нун посмертно повышена в звании со старшего рядового до сержанта. Имена двух других погибших военнослужащих пока что не раскрываются.
הותר לפרסום: סמל ליה בן נון מראשון לציון היא הלוחמת שנהרגה מירי המחבל בגבול מצרים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/zekDoYloO2— גלצ (@GLZRadio) June 3, 2023