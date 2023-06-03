



Опубликовано имя второго погибшего солдата ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля раскрыла имя еще одного погибшего военнослужащего в ходе сегодняшней перестрелки на египетской границе.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, погибшим оказался 20-летний старший сержант Охад Дахан из Офаким был убит во время перестрелки.



"Солдаты, находившиеся рядом с ним, выстрелили и нейтрализовали нападавшего. Сержант Охад Дахан был боевым солдатом в батальоне Барделас", - сказано в сообщении.



Уточняется, что Охад был повышен посмертно в звании с сержанта до старшего сержанта.



"ЦАХАЛ выражает искренние соболезнования его семье и будет и впредь поддерживать их", - добавили военные.





