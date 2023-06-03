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Опубликовано имя второго погибшего солдата ЦАХАЛа
03.06.2023 17:52 Алина Груднева

Опубликовано имя второго погибшего солдата ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля раскрыла имя еще одного погибшего военнослужащего в ходе сегодняшней перестрелки на египетской границе.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, погибшим оказался 20-летний старший сержант Охад Дахан из Офаким был убит во время перестрелки.

"Солдаты, находившиеся рядом с ним, выстрелили и нейтрализовали нападавшего. Сержант Охад Дахан был боевым солдатом в батальоне Барделас", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Охад был повышен посмертно в звании с сержанта до старшего сержанта.

"ЦАХАЛ выражает искренние соболезнования его семье и будет и впредь поддерживать их", - добавили военные.


 

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