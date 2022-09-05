



Странная авиакатастрофа у побережья Латвии

Самолет, зарегистрированный в Австрии, вылетел в 14:56 по киевскому времени из города Херес на юге Испании и, по данным FlightRadar24, не указал конкретный пункт назначения. По информации немецкого Bild, самолет должен был приземлиться в Кельне. На его борту находились четыре человека: пилот, мужчина, женщина и их дочь.



После взлета пилот заявил о проблемах с давлением в салоне, а затем перестал выходить на связь. Во время полета самолет дважды повернул, в Париже и Кельне, пролетел над Балтийским морем, проходя мимо шведского острова Готланд. Около 19:30 он начал быстро терять скорость и высоту. В 19:45 самолет упал у берегов Латвии.



Как пишет шведский Aftonbladet, с самолетом пытались выйти на контакт пилоты истребителей в Испании, Франции, Германии и Дании. По данным СМИ, пилоты не смогли никого увидеть ни в кабине, ни в салоне Cessna.



По запросу Латвийской спасательной службы на место крушения направили вертолет шведской береговой охраны.