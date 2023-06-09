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забор безопасности
09.06.2023 12:50 Алина Груднева

Столкновения на границе: житель Ливана получил ранение

Житель Ливана получил ранение в ходе столкновений с Армией обороны Израиля на границе.

Такую информацию распространяет газета "Аль-Маядин", связанная с "Хизбаллой".

Уточняется, что ливанец пострадал из-за дымовой шашки. Жители Ливана пересекли "голубую линию" и начали бросать в солдат ЦАХАЛа камни.

Они также попытались снять с забора безопасности колючую проволоку, пытаясь проникнуть на территорию Израиля.

Израильские военнослужащие были вынуждены применить средства для для разгона демонстраций. Также поступила информация о том, что ливанский военный целился в танк ЦАХАЛа из РПГ.
 

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