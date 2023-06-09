



Столкновения на границе: житель Ливана получил ранение

Житель Ливана получил ранение в ходе столкновений с Армией обороны Израиля на границе.



Такую информацию распространяет газета "Аль-Маядин", связанная с "Хизбаллой".



Уточняется, что ливанец пострадал из-за дымовой шашки. Жители Ливана пересекли "голубую линию" и начали бросать в солдат ЦАХАЛа камни.



Они также попытались снять с забора безопасности колючую проволоку, пытаясь проникнуть на территорию Израиля.



Израильские военнослужащие были вынуждены применить средства для для разгона демонстраций. Также поступила информация о том, что ливанский военный целился в танк ЦАХАЛа из РПГ.

