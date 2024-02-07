Стало известно, каким именно дроном ударили по базе США в Иордании
Американская военная база в Иордании была атакована иранским дроном Shahed-101.
Об этом сообщает газета Washington Post.
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По данным издания, у базы не было системы ПВО, которая могла бы перехватить иранский дрон.
По словам источника в Пентагона, первоначальные результаты расследования указывали на то, что дрон мог быть пропущен "из-за его низкой траектории полета".
Речь идет об атаке на базу, совершенную в ночь на 28 января. Тогда погибли три американских солдата, около 40 получили ранения.