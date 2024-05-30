Новости » Происшествия
США уничтожили пусковые установки и БПЛА хуситов
30.05.2024 09:41 Алина Груднева

США уничтожили пусковые установки и БПЛА хуситов

Центральное командование США сообщило об уничтожении пусковых установок йеменских хуситов.

"28 мая силы Центрального командования США успешно уничтожили две ракетные пусковые установки в Йемене", - сообщает CENTCOM.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Также уничтожены два беспилотника хуситов, которые несли непосредственную угрозу кораблям.

Уточняется, что во вторник хуситы запустили две противокорабельные ракеты в Красном море. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы