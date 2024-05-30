



США уничтожили пусковые установки и БПЛА хуситов

Центральное командование США сообщило об уничтожении пусковых установок йеменских хуситов.



"28 мая силы Центрального командования США успешно уничтожили две ракетные пусковые установки в Йемене", - сообщает CENTCOM.



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Также уничтожены два беспилотника хуситов, которые несли непосредственную угрозу кораблям.



Уточняется, что во вторник хуситы запустили две противокорабельные ракеты в Красном море. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.