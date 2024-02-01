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США уничтожили БПЛА хуситов в Аденском заливе
01.02.2024 22:08 Алина Груднева

США уничтожили БПЛА хуситов в Аденском заливе

В четверг, 1 февраля, американские военные уничтожили в Аденском заливе беспилотник, запущенный йеменскими хуситами.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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Позже было уничтожено беспилотное судно хуситов, которое представляло непосредственную угрозу в Красном море.

Ранее в CENTCOM также подтвердили, что хуситы запустили две ракеты в сторону грузового корабля "KOI", который шел под флагом Либерии, но промахнулись.

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