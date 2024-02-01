США уничтожили БПЛА хуситов в Аденском заливе
В четверг, 1 февраля, американские военные уничтожили в Аденском заливе беспилотник, запущенный йеменскими хуситами.
Об этом сообщает Центральное командование США.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Позже было уничтожено беспилотное судно хуситов, которое представляло непосредственную угрозу в Красном море.
Ранее в CENTCOM также подтвердили, что хуситы запустили две ракеты в сторону грузового корабля "KOI", который шел под флагом Либерии, но промахнулись.