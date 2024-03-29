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США перехватили новую партию ударных БПЛА хуситов
29.03.2024 16:03 Алина Груднева

США перехватили новую партию ударных БПЛА хуситов

Американские военные успешно уничтожили еще четыре беспилотника хуситов, запущенных из Йемена.

Об этом говорится в ежедневном отчете Центрального командования США.

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"Эти БПЛА были нацелены на корабль коалиции и военный корабль США в Красным море. Они атакованы в целях самообороны. О пострадавших или о повреждениях кораблей США или сил коалиции не сообщалось", - сказано в заявлении.

По данным CENTCOM, беспилотники представляли собой непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - добавили в США.
 

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