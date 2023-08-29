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Сразу два случая утопления в Израиле: один - со смертельным исходом
29.08.2023 19:15 Алина Груднева

Сразу два случая утопления в Израиле: один - со смертельным исходом

В Израиле 29 августа произошли сразу два случая с утоплениями.

В Ашкелоне возле пристани утонул 40-летний мужчина. Медики были вынуждены констатировать его смерть.

"Полицейские рассказали нам, что вытащили из моря 40-летнего мужчину без сознания. Мы провели обследование, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть", - сообщили в MADA.

Еще один случай произошел в Тель-Авиве. В общественном бассейне захлебнулась 4-летняя девочка. Медики госпитализировали малышку в тяжелом состоянии.
 

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