



Сразу два случая утопления в Израиле: один - со смертельным исходом

В Израиле 29 августа произошли сразу два случая с утоплениями.



В Ашкелоне возле пристани утонул 40-летний мужчина. Медики были вынуждены констатировать его смерть.



"Полицейские рассказали нам, что вытащили из моря 40-летнего мужчину без сознания. Мы провели обследование, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть", - сообщили в MADA.



Еще один случай произошел в Тель-Авиве. В общественном бассейне захлебнулась 4-летняя девочка. Медики госпитализировали малышку в тяжелом состоянии.

