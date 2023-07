Спутниковые снимки военного полигона в Крыму: до сих пор детонируют боеприпасы

Как сообщал Mignews, утром 19 июля на полигоне во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные СМИ сообщали, что возгорание на полигоне - это следствие "прилета" трех ракет Storm Shadow.



Как сообщили "Схемы", спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму.



"На спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров. Это территория, которую военные эксперты идентифицировали как склад боеприпасов российской армии. Он находится недалеко от Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма", - отмечает издание.







Напомним, что оккупационные власти не назвали причины пожара и детонации боеприпасов, но объявили об эвакуации жителей четырех соседних населенных пунктов.



В свою очередь украинские власти взрывы на военном полигоне в Крыму пока не комментировали.



Кроме того, профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве также сравнил спутниковые снимки российского склада боеприпасов за 13 и 19 июля.



"13 и 19 июля, спутниковые снимки российского склада боеприпасов возле села Крынычка, Крым. Он был взорван мощным взрывом.(45.08429, 35.07376)", - отмечается в сообщении.



July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S

— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv)

July 20, 2023