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Спутниковые снимки военного полигона в Крыму: до сих пор детонируют боеприпасы
20.07.2023 15:30 Дара Киевская

Спутниковые снимки военного полигона в Крыму: до сих пор детонируют боеприпасы

Как сообщал Mignews, утром 19 июля на полигоне во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные СМИ сообщали, что возгорание на полигоне - это следствие "прилета" трех ракет Storm Shadow. 

Как сообщили "Схемы", спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму.

"На спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров. Это территория, которую военные эксперты идентифицировали как склад боеприпасов российской армии. Он находится недалеко от Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма", - отмечает издание.



Напомним, что оккупационные власти не назвали причины пожара и детонации боеприпасов, но объявили об эвакуации жителей четырех соседних населенных пунктов. 

В свою очередь украинские власти взрывы на военном полигоне в Крыму пока не комментировали.

Кроме того, профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве также сравнил спутниковые снимки российского склада боеприпасов за 13 и 19 июля.

"13 и 19 июля, спутниковые снимки российского склада боеприпасов возле села Крынычка, Крым. Он был взорван мощным взрывом.(45.08429, 35.07376)", - отмечается в сообщении.
 



Стоит отметить, что в российском МЧС утверждают, что ситуация на военном полигоне в оккупированном Крыму, где горел склад с боеприпасами, "стабилизируется". Однако взрывы продолжаются уже вторые сутки.

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