



Смотрич: Самосуд приводит к анархии

Министр финансов Бецалель Смотрич в воскресенье вечером осудил еврейские беспорядки в деревне Хавара после теракта, жертвами которого стали братья Гилель и Ягель Янив.



"Мои сограждане, боль велика, но поверьте мне, мы прилагаем все усилия, чтобы дать реальный ответ терроризму. После страшного нападения мы были озабочены только этим. Самосуд ведет к опасной анархии, которая может выйти из-под контроля и стоить человеческих жизней. Позвольте нам, как политическому эшелону, сформулировать ответ и добиться победы ЦАХАЛа", - сказал Смотрич.



С призывом не брать закон в свои руки и не устраивать линчевания, к израильтянам также обратились президент Израиля Исаак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галлант.



Галлант добавил, что доверяет командирам и солдатам ЦАХАЛа и уверен, что они найдут убийц.



Герцог сказал: "Самосуд, беспорядки и насилие в отношении невинных людей — это не наш путь, и я решительно осуждаю это. Мы должны позволить ЦАХАЛу, израильской полиции и силам безопасности схватить подлого террориста и немедленно восстановить порядок".

