



Нетаниягу после теракта: Пока кипит кровь – не берите закон в свои руки

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором выразил сожаление о погибших в смертельной террористической атаке сегодня утром и призывал израильтян в ответ “не брать закон в свои руки”.



Его комментарии прозвучали после того, как группа поселенцев устроила беспорядки в Хаваре после перестрелки, в результате которой погибли два израильских брата.



“Армия обороны Израиля и силы безопасности в настоящее время разыскивают убийцу”, – говорит Нетаниягу. “Мы найдем его, поймаем и отдадим под суд”.



“Я прошу, пока кипит кровь и дуют ветры – не берите закон в свои руки”, — добавил премьер. “Я прошу вас позволить ЦАХАЛу и силам безопасности выполнять свою работу”.



Также премьер-министр заявил, что замораживания строительства поселений не будет после того, как израильские официальные лица согласились воздержаться от таких заявлений на сегодняшнем саммите в Акабе, Иордания.



"Вопреки твитам, строительство и регулирование в Иудее и Самарии будут продолжаться в соответствии с первоначальным графиком, без каких-либо изменений", -- написал он. "Заморозки нет и не будет".





