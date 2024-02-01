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СМИ: у захватившего заложников в Турции есть пояс шахида
01.02.2024 18:04 Алина Груднева

СМИ: у захватившего заложников в Турции есть пояс шахида

Мужчина, захвативший в заложники семерых сотрудников завода Procter&Gamble в Турции, имеет пояс шахида.

Также он вооружен пистолетом.

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На месте происшествия работает полиция. Также прибыли кареты скорой помощи.

Как сообщалось ранее, захватчик объявил, что его действия являются знаком протеста против операции Армии обороны Израиля в Газе.

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