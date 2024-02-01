СМИ: у захватившего заложников в Турции есть пояс шахида
Мужчина, захвативший в заложники семерых сотрудников завода Procter&Gamble в Турции, имеет пояс шахида.
Также он вооружен пистолетом.
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На месте происшествия работает полиция. Также прибыли кареты скорой помощи.
Как сообщалось ранее, захватчик объявил, что его действия являются знаком протеста против операции Армии обороны Израиля в Газе.
טורקיה: מעט פרטים על המחבל. הוא עבד כפועל קבלן במפעל P&G (@ProcterGamble) בעיר גבזה. ממעט הדיווחים שזורמים מהשטח, ניכר כי אמבולנסים נכנסים לזירה 🇹🇷 #Türkiye #Gebze #Kocaeli pic.twitter.com/papR4ZcRbh— Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) February 1, 2024
טורקיה: חמוש השתלט על מפעל P&G (@ProcterGamble) בעיר גבזה, ולקח 7️⃣ בני ערובה, תוך שאמר "זה מפעל ישראלי". כמובן שזה מפעל אמריקאי, אבל טרוריסטים לא מחפשים עובדות 🇹🇷#Türkiye #Gebze pic.twitter.com/iKieUO43zr— Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) February 1, 2024