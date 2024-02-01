Новости » Происшествия
Захватчик заложников в Турции - против операции ЦАХАЛа в Газе
01.02.2024 16:17 Алина Груднева

Захватчик заложников в Турции - против операции ЦАХАЛа в Газе

Вооруженный мужчина захватил сотрудников компании Procter&Gamble в Турции в знак протеста против операции Армии обороны Израиля в Газе.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что мужчина, который поддерживает палестинцев и выступает против Израиля, ворвался в главное здание фабрики с пистолетом в руках. Какие требования он выдвигает, до сих пор неизвестно.

На месте происшествия уже находятся правоохранители и губернатор Коджаэли Седдар Явуз.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы