Захватчик заложников в Турции - против операции ЦАХАЛа в Газе
Вооруженный мужчина захватил сотрудников компании Procter&Gamble в Турции в знак протеста против операции Армии обороны Израиля в Газе.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
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Уточняется, что мужчина, который поддерживает палестинцев и выступает против Израиля, ворвался в главное здание фабрики с пистолетом в руках. Какие требования он выдвигает, до сих пор неизвестно.
На месте происшествия уже находятся правоохранители и губернатор Коджаэли Седдар Явуз.