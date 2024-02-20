



СМИ: хуситы сбили американский военный дрон

Хуситы сбили американский военный беспилотник MQ-9 недалеко от йеменского побережья.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности. Центральное командование США эту информацию пока что не комментирует.



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По словам одного из источников, в понедельник, 19 февраля, был сбит американский беспилотник производства General Atomics недалеко от Ходейды.



По словам второго источника, дрон якобы был сбит ракетой класса "земля-воздух". По данным издания, это уже второй подобный случай за последние месяцы. В ноябре поддерживаемая Ираном группировка объявила об уничтожении такого же БПЛА.