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Слушания по делу Нетаниягу отложены по печальной причине
01.10.2023 17:35 Наталья Богинская

Слушания по делу Нетаниягу отложены по печальной причине

Слушания по продолжающемуся уголовному делу Биньямина Нетаниягу, запланированные на следующую неделю, были отложены из-за смерти отца одной из председательствующих судей.

Отец судьи окружного суда Иерусалима Ривки Фридман-Фельдман умер в праздник Суккот, и поэтому традиционный период шива начнется только после окончания праздника в эти выходные. 

Поэтому слушания, которые были запланированы на следующие воскресенье, понедельник и вторник, отменены, говорится в заявлении суда.
 

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