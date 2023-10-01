



Слушания по делу Нетаниягу отложены по печальной причине

Слушания по продолжающемуся уголовному делу Биньямина Нетаниягу, запланированные на следующую неделю, были отложены из-за смерти отца одной из председательствующих судей.



Отец судьи окружного суда Иерусалима Ривки Фридман-Фельдман умер в праздник Суккот, и поэтому традиционный период шива начнется только после окончания праздника в эти выходные.



Поэтому слушания, которые были запланированы на следующие воскресенье, понедельник и вторник, отменены, говорится в заявлении суда.

