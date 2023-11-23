Новости » Происшествия
Скончался военкор "России 24", попавший под удар ВСУ | Фото: Telegram
23.11.2023 09:11 Mignews.ua

Скончался военкор "России 24", попавший под удар ВСУ

"Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался" – это сообщение журналиста Соловьева разносят утром четверга, 23 ноября, российские медиа.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что "Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области".

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Корреспондент "России 24" Борис Максудов получил осколочные ранения и "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение". Однако на тот момент его жизни ничего не угрожало. По крайней мере в этом заверяли в российском Минобороны

К слову, накануне смерти Максудов успел отличиться – он стал корректировщиком огня для Вооруженных сил Украины, сняв сюжет с временно оккупированного РФ Шахтерска Донецкой области.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы