



Скончался раввин Гершон Эдельштейн



Раввин Гершон Эдельштейн, лидер литовского течения в ультраортодоксальной общине, скончался сегодня, 30 мая, в возрасте 100 лет.



Эдельштейн долгие годы возглавлял фракцию вместе с покойным раввином Хаимом Каневским, который скончался в марте прошлого года. Раввин Эдельштейн был госпитализирован в больницу "Маэйней Ха Йешуа" в Бней-Браке вечером в Шавуот после того, как у него начались проблемы с дыханием, а через несколько дней он скончался.



Раввин Эдельштейн стал духовным лидером литовского течения после смерти раввина Каневского чуть больше года назад. Помимо прочего, он был главой престижной и важной ешивы "Поневеж" в Бней-Браке, президентом Совета старейшин партии "Дегель Ха-Тора", а также президентом комитета ешив.



Помимо обширных знаний, раввин Эдельштейн был также известен своим особым характером и личными и непосредственными отношениями, которые он поддерживал с молодыми учениками даже в возрасте 100 лет.



Во время эпидемии короны он вел бескомпромиссную линию борьбы против вируса. Раввин Эдельштейн был одним из первых, кто принял вакцины против вируса, назвав их "великим спасением" и призвав своих учеников идти делать прививки.