Скандал в Японии: Toyota, Mazda, Yamaha, Honda и Suzuki подделывали краш-тесты

Японию сегодня потряс скандал невероятного уровня. Оказалось, что автомобильные гиганты подделывали краш-тесты, чтобы сответствовать стандартам. Правительство приказало срочно остановить продажу автомобилей “Corolla Fielder”, “Axio” и “Yaris Cross”, а также “Roadster RF” и “Mazda 2”.



Согласно сделанному заявлению, жертвами ситуации стали 4,3 млн автомобилей Honda, 1,7 млн Toyota, 150 000 Mazda, 26 000 Suzuki и 7 000 Yamaha.



Глава Toyota Акио Тойода уже принес публичные извинения покупателям.

Some of Japan's top carmakers are embroiled in a safety scandal. Read more: https://t.co/dcZ1mIiz5d pic.twitter.com/tA0YJW59M5