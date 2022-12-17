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Силы НАТО усилили патрулирование на севере Косово
17.12.2022 12:42 Ольга Белозерова

Силы НАТО усилили патрулирование на севере Косово

Контингент НАТО Kosovo Force (KFOR) на этой неделе усилил патрулирование на севере Косово. 

Отмечается, что силы НАТО "внимательно следят" за происходящим в регионе. Об этом сообщает РБК.

"Мы усиливаем свое присутствие, в том числе с помощью дополнительных сил и патрулей на севере Косово на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", - говорится в заявлении KFOR.

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