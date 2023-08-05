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Сильное землетрясение в Афганистане: толчки ощущались в Индии
05.08.2023 21:28 Ирина Демьянова

Сильное землетрясение в Афганистане: толчки ощущались в Индии

На северо-востоке Афганистана вечером 5 августа произошло мощное землетрясение с магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает  Геологическая служба США .

Отмечается, что эпицентр мощного землетрясения был обнаружен в 47 км от города Юрм на глубине 207,1 км.

В настоящее время нет информации о пострадавших и нанесенном ущербе.

Издание India Today NE отмечает, что землетрясение вызвало подземные толчки, которые ощущались в  Дели и близлежащих районах.

Землетрясение длилось несколько секунд, вызвав панику среди местных жителей.

 

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