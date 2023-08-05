



Сильное землетрясение в Афганистане: толчки ощущались в Индии

На северо-востоке Афганистана вечером 5 августа произошло мощное землетрясение с магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.



Об этом сообщает Геологическая служба США .



Отмечается, что эпицентр мощного землетрясения был обнаружен в 47 км от города Юрм на глубине 207,1 км.



В настоящее время нет информации о пострадавших и нанесенном ущербе.



Издание India Today NE отмечает, что землетрясение вызвало подземные толчки, которые ощущались в Дели и близлежащих районах.



Землетрясение длилось несколько секунд, вызвав панику среди местных жителей.



