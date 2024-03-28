



Шпионаж в пользу РФ: в Польше прошли обыски

В Польше прошли рейды в рамках расследования дела о шпионаже в пользу России.



По данным местных СМИ, обыски провело агентство внутренней безопасности страны.



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В ходе оперативных действий правоохранители изъяли 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов.



Также были изъяты электронные носители и мобильные телефоны. Правоохранители задокументировали действия, направленные на организацию пророссийских кампаний в странах Евросоюза.