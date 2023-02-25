



Сепаратисты устроили в Камеруне теракт во время забега — видео

В Камеруне, во время марафонского забега "Гонка надежды" в городе Буэа, произошел теракт, в результате которого были ранены 19 спортсменов. Видео теракта опубликовал в Twitter венесуєльский журналист Дерек Бланко.



Зрители наблюдали за забегом, а на обочине, недалеко от толпы спортсменов, взорвалась бомба. В полиция заявили, что сдетонировали три самодельных взрывных устройства.

🚨 #ÚLTIMOMINUTO Una explosión durante una carrera en Camerún dejó 19 atletas heridos. Según informes de los medios, explotaron tres bombas caseras, uno de los grupos separatistas se hizo responsable. #AlertaNews ☹️ pic.twitter.com/uF8VyhS6Af — Dereck Blanco (@dereckblanco) February 25, 2023

Ответственность за взрывы взяли на себя сепаратисты, требующие отделения от Камеруна юго-западных регионов.Ранее на юго-западе Камеруна, в городе Кумба, произошли столкновения военнослужащих с сепаратистами, выступающими за независимость англоязычных регионов, погибли минимум шесть человек.