



Семилетняя девочка погибла при попытке пересечь Ла-Манш

Семилетняя девочка утонула после того, как небольшая лодка с 16 людьми, пытавшимися попасть в Великобританию, опрокинулась на севере Франции, сообщают французские власти.



Лодка перевернулась в воскресенье, 3 марта после того, как пассажиры сели на нее в канале Аа, в нескольких километрах от входа в Ла-Манш, сообщила префектура департамента Север Франции.



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Пожарные и полицейские прибыли на место происшествия после того, как один из очевидцев поднял тревогу.



В заявлении местных властей говорится, что лодка "не была подходящего размера для перевозки такого количества людей".



В заявлении говорится, что в "явно украденной" лодке находились родители девочки, которые ехали с тремя детьми. В лодке также находились еще одна пара, двое мужчин и шестеро маленьких детей, и все они были доставлены в больницу в Дюнкерке.



Это уже третья попытка переправы со смертельным исходом в этом году.

