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"Сбили, да?!" Первые кадры с катапультировавшимся летчиком в Ейске
17.10.2022 21:34 Алина Груднева

"Сбили, да?!" Первые кадры с катапультировавшимся летчиком в Ейске

В сети появилось первое видео с пилотом, который катапультировался из рухнувшего на жилой многоэтажный дом в Ейске Су-34.

 
На фоне видна и слышна детонация боеприпасов после крушения.
 
Летчик приземлился недалеко от места катастрофы, и к нему сразу же подбежали очевидцы.
 
Парень был в сознании и сказал, что с ним все нормально. Подбежавшая женщина спросила его: "Это сбили, да?"
Летчик сказал, что его никто не сбивал. 
 
По официальном версии, после взлета на самолете загорелся двигатель, из-за чего он рухнул.
 
Что примечательно, это уже третье крушение Су-34 за последний месяц. Первые два случились в Ростовской области и аннексированном Крыму.

 

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