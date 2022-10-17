



"Сбили, да?!" Первые кадры с катапультировавшимся летчиком в Ейске

В сети появилось первое видео с пилотом, который катапультировался из рухнувшего на жилой многоэтажный дом в Ейске Су-34.

На фоне видна и слышна детонация боеприпасов после крушения.

Летчик приземлился недалеко от места катастрофы, и к нему сразу же подбежали очевидцы.

Парень был в сознании и сказал, что с ним все нормально. Подбежавшая женщина спросила его: "Это сбили, да?"

Летчик сказал, что его никто не сбивал.

❗️Видео с пилотом рухнувшего в Ейске самолёта



Лётчик катапультировался и приземлился возле места катастрофы, он в сознании



— Дядь, нормально все?

— Да-да.

— Это сбили, да?

— Нет.



Летел убивать украинцев, но столкнулся с бумерангом#Ейск #вс #рфpic.twitter.com/ApsV8HvTx0 — СКРЕПИНА В. И. однакласниковая (@baba_skrepa) October 17, 2022

По официальном версии, после взлета на самолете загорелся двигатель, из-за чего он рухнул.