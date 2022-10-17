"Сбили, да?!" Первые кадры с катапультировавшимся летчиком в Ейске
В сети появилось первое видео с пилотом, который катапультировался из рухнувшего на жилой многоэтажный дом в Ейске Су-34.
На фоне видна и слышна детонация боеприпасов после крушения.
Летчик приземлился недалеко от места катастрофы, и к нему сразу же подбежали очевидцы.
Парень был в сознании и сказал, что с ним все нормально. Подбежавшая женщина спросила его: "Это сбили, да?"
Летчик сказал, что его никто не сбивал.
❗️Видео с пилотом рухнувшего в Ейске самолёта— СКРЕПИНА В. И. однакласниковая (@baba_skrepa) October 17, 2022
Лётчик катапультировался и приземлился возле места катастрофы, он в сознании
— Дядь, нормально все?
— Да-да.
— Это сбили, да?
— Нет.
Летел убивать украинцев, но столкнулся с бумерангом#Ейск #вс #рфpic.twitter.com/ApsV8HvTx0
По официальном версии, после взлета на самолете загорелся двигатель, из-за чего он рухнул.
Что примечательно, это уже третье крушение Су-34 за последний месяц. Первые два случились в Ростовской области и аннексированном Крыму.