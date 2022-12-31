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Румынский суд продлил срок содержания под стражей блогера Эндрю Тейта
31.12.2022 07:45 Евгения Маркова

Румынский суд продлил срок содержания под стражей блогера Эндрю Тейта

В пятницу вечером румынский суд продлил срок содержания под стражей Эндрю Тейта на 30 дней после того, как скандальный блогер был арестован по подозрению в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы.

Бывший профессиональный кикбоксер и его брат Тристан были задержаны в четверг на 24 часа вместе с двумя подозреваемыми из Румынии, заявили прокуроры отдела по борьбе с организованной преступностью после обыска их имущества в Бухаресте.

Затем прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей.
Комментируя решение суда, адвокат Тейта заявил журналистам: "С нашей точки зрения, нет оснований... для принятия этой самой суровой меры пресечения, но это прерогатива судьи".

Прокуроры заявили, что уголовное расследование в отношении братьев Тейт ведется с апреля.

Прокурора сообщила, что нашла шесть женщин, которые подверглись сексуальной эксплуатации со стороны подозреваемых.

Тейт, родившийся в Соединенных Штатах, имеет гражданство США и Великобритании. Государственный департамент США подтвердил, что ему известно об этом случае. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что к нему не обращались за консульской помощью по этому делу.
 

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