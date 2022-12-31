



Румынский суд продлил срок содержания под стражей блогера Эндрю Тейта

В пятницу вечером румынский суд продлил срок содержания под стражей Эндрю Тейта на 30 дней после того, как скандальный блогер был арестован по подозрению в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы.



Бывший профессиональный кикбоксер и его брат Тристан были задержаны в четверг на 24 часа вместе с двумя подозреваемыми из Румынии, заявили прокуроры отдела по борьбе с организованной преступностью после обыска их имущества в Бухаресте.



Затем прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей.

Комментируя решение суда, адвокат Тейта заявил журналистам: "С нашей точки зрения, нет оснований... для принятия этой самой суровой меры пресечения, но это прерогатива судьи".



Прокуроры заявили, что уголовное расследование в отношении братьев Тейт ведется с апреля.



Прокурора сообщила, что нашла шесть женщин, которые подверглись сексуальной эксплуатации со стороны подозреваемых.



Тейт, родившийся в Соединенных Штатах, имеет гражданство США и Великобритании. Государственный департамент США подтвердил, что ему известно об этом случае. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что к нему не обращались за консульской помощью по этому делу.

