Скандальный блогер Эндрю Тейт задержан в Румынии по подозрению в торговле людьми
В Румынии задержали экс-кикбоксера, известного блогера и участника реалити-шоу "Большой брат" Эндрю Тейта.
По данным Reuters, бизнес-коучу инкриминируют торговлю людьми, изнасилования и создание организованной преступной группы.
Попался он правоохранителям после перепалки в соцсети с экоактивисткой Гретой Тунберг. Тейт похвастался наличием у него 33 авто с огромным выхлопом. В ответ Грета написала ему, что он подтвердил, что у него "маленький пенис".
Отследить Тейта правоохранителям помогла коробка из-под пиццы, которую он засветил в сети. На ней был написан адрес доставки.
Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022
The world was curious.
And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf
Всего в ходе рейда были задержаны четыре человека, среди которых сам Тейт и его брат Тристан.