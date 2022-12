Скандальный блогер Эндрю Тейт задержан в Румынии по подозрению в торговле людьми

В Румынии задержали экс-кикбоксера, известного блогера и участника реалити-шоу "Большой брат" Эндрю Тейта.



По данным Reuters, бизнес-коучу инкриминируют торговлю людьми, изнасилования и создание организованной преступной группы.



Попался он правоохранителям после перепалки в соцсети с экоактивисткой Гретой Тунберг. Тейт похвастался наличием у него 33 авто с огромным выхлопом. В ответ Грета написала ему, что он подтвердил, что у него "маленький пенис".



Отследить Тейта правоохранителям помогла коробка из-под пиццы, которую он засветил в сети. На ней был написан адрес доставки.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf