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Скандальный блогер Эндрю Тейт задержан в Румынии по подозрению в торговле людьми
30.12.2022 12:55 Алина Груднева

Скандальный блогер Эндрю Тейт задержан в Румынии по подозрению в торговле людьми


В Румынии задержали экс-кикбоксера, известного блогера и участника реалити-шоу "Большой брат" Эндрю Тейта.

По данным Reuters, бизнес-коучу инкриминируют торговлю людьми, изнасилования и создание организованной преступной группы.

Попался он правоохранителям после перепалки в соцсети с экоактивисткой Гретой Тунберг. Тейт похвастался наличием у него 33 авто с огромным выхлопом. В ответ Грета написала ему, что он подтвердил, что у него "маленький пенис".

Отследить Тейта правоохранителям помогла коробка из-под пиццы, которую он засветил в сети. На ней был написан адрес доставки. 


Всего в ходе рейда были задержаны четыре человека, среди которых сам Тейт и его брат Тристан.
 

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