



Россияне в Норвежском море сами себе устроили катастрофу

1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат “АС-36”.



Модернизация аппарата проходила в Санкт-Петербурге на мощностях “канонерского судоремонтного завода” с 2017 года.



Носителем “АС-36” стал спасательный корабль северного флота РФ “Михаил Рудницкий”.



В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж “Рудницкого” не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и “АС-36”.



В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания.



В настоящее время россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта “АС-36”.











