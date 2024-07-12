Новости » Происшествия
Россияне в Норвежском море сами себе устроили катастрофу
12.07.2024 09:27 MIGnews.com

Россияне в Норвежском море сами себе устроили катастрофу

1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат “АС-36”.

Модернизация аппарата проходила в Санкт-Петербурге на мощностях “канонерского судоремонтного завода” с 2017 года.

Носителем “АС-36” стал спасательный корабль северного флота РФ “Михаил Рудницкий”.

В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж “Рудницкого” не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и “АС-36”.

В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания.

В настоящее время россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта “АС-36”.





 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы