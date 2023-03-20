



Российское ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге - росСМИ

В Саратовской области РФ сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожных путях, пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.



Диверсанты подожгли релейные шкафы на перегоне Зоринский — Трофимовский-2 Ленинского района. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть от работников железной дороги. В результате поджога полностью выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки. Однако происшествие не повлияло на движение поездов, поэтому служба безопасности заявила, что попытка теракта предотвращена, несмотря на уничтоженные коммуникации.



Подозреваемые задержаны: ими оказались 55-летний и 42-летний мужчины. Первый ранее неоднократно был судим. На допросе он рассказал, что захотел устроить поджог, чтобы заработать деньги. Ссылку на такую подработку ему якобы прислал бывший сокамерник, а второго подозреваемого он взял с собой как сообщника. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Если их вина будет доказана им грозит до пяти лет за решеткой.