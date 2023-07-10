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Российские СМИ: по Крымскому мосту выпущена ракета С-200
10.07.2023 12:20 Аркадий Бочаровский

Российские СМИ: по Крымскому мосту выпущена ракета С-200

Одна из ракет С-200, выпущенных  в воскресенье, 9 июля по территории России, была направлена в сторону Крымского моста. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил начальник главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Афзалов.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск», — сказал он в докладе начальнику генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерию Герасимову.

Жертв и разрушений нет, уточнил Афзалов.

Еще две ракеты были выпущены по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в районе населенного пункта Бытошь, сообщили в МО.

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