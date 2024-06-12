



РФ модернизировала ракеты Х-101, - СМИ

Россия улучшила свои крылатые ракеты Х-101, которые используются для ударов по Украине.



Об этом сообщает издание Defence Express.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Россияне для ударов по Украине уже во второй раз применили очередную модификацию своей ракеты Х-101, которая действительно очень проблемная", - пояснил военный эксперт Иван Киричевский.



Уточняется, что предыдущие ракеты имели боевую часть весом в 450 кг. В рамках новой модификации она была увеличена до 800 кг.



"Сейчас уже четвертая модификация ракеты Х-101 – это когда одна из боеголовок имеет кассетное снаряжение. Проблема состоит в том, что если эта ракета сбивается, все равно кассетные боеприпасы поражают цель на большой площади", - подчеркнул эксперт.