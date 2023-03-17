



Резня в монастыре в Мьянме: погибли по меньшей мере 22 человека

Согласно отчету патологоанатома, минимум 22 человека, в том числе трое буддийских монахов, расстреляны в упор в центральной части Мьянмы на прошлой неделе. По словам противников военного правления, нападение на мирных жителей было совершено правящей хунтой.



Представитель мьянманской хунты, которая два года назад устроила переворот с целью свержения избранного правительства, заявил, что его войска участвовали в столкновениях с повстанцами в районе Пинлаунг на юге штата Шан, но не причинили вреда мирным жителям, пишет Reuters.



Представитель хунты Зав Мин Тун заявил, что Силы обороны Каренни (KNDF) и еще одна группа повстанцев вошли в деревню Нан-Найнт после того, как правительственные силы прибыли для обеспечения безопасности с помощью местного народного ополчения.



"Когда террористические группы открыли яростный огонь… некоторые жители деревни были убиты и ранены", — сказал он.



Представитель KNDF сказал, что его солдаты вошли в Нан-Найнт в воскресенье и обнаружили трупы, разбросанные в буддийском монастыре.



В отчете о вскрытии д-ра Йе Зау, который работает на правительство национального единства, гражданской администрации в изгнании, сформированной после переворота, говорится, что автоматическое оружие, вероятно, было использовано с близкого расстояния, чтобы убить 22 человека, в том числе трех монахов в шафрановых одеждах.



"Поскольку на остальных телах не было обнаружено ни военной формы, ни снаряжения, ни боеприпасов, очевидно, что это были гражданские лица. Все трупы были найдены на территории монастыря Нан Нейн. Это была резня", — говорится в сообщении патологоанатома.



Бои в этом районе бушуют уже как минимум две недели, около 100 строений сожжены на месте предполагаемой резни в Нан-Найнте и вокруг него, согласно сообщениям местных СМИ, силам сопротивления и спутниковым снимкам, подтвержденным организацией Myanmar Witness, которая документирует нарушения прав человека.



Кризис в Мьянме не прекращается с тех пор, как военные захватили власть в феврале 2021 года, завершив десятилетие неуверенных шагов к демократии, свергнув администрацию во главе с лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.



По всей стране возникли движения сопротивления, в том числе вооруженные, которых военная хунта называет "террористами". Некоторые этнические вооруженные силы также выступили против хунты.



Аун Мио Мин, министр по правам человека в правительстве национального единства, заявил, что за последние две недели хунта активизировала боевые действия и нападала на группы невооруженных гражданских лиц как минимум четыре раза.



"Совершенно очевидно, что стратегия хунты состоит в том, чтобы убивать мирных жителей, что является преступлением против человечности", — сказал он журналистам на онлайн-конференции для СМИ.



Хунта отрицает обвинения, заявляя, что ее войска реагируют только на атаки "террористов".



По данным некоммерческой ассоциации помощи политзаключенным, после переворота в результате военных разгонов было убито не менее 3137 человек.

Организация Объединенных Наций обвинила правящую хунту в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

