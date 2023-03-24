



Режиссер Хагай Леви: правовая реформа - кощунство

Известный израильский режиссер Хагай Леви, задержанный в четверг на акции протеста, раскритиковал израильское правительство за продвижение правовой реформы.



Он назвал план коалиции "кощунством".



По данным The Times of Israel, Леви поделился подробностями вчерашнего задержания, после которого через какое-то время его отпустили. По словам режиссера, он много снимает видео на iPhone, возможно, для будущего проекта. Он подчеркнул, что он стоял в небольшой группе протестующих возле улицы Каплан в Тель-Авиве и торгового центра Азриели, когда полиция начала арестовывать демонстрантов.



"Сначала они арестовали лидеров, а затем довольно беспорядочно начали задерживать других. Я стоял возле тротуара, но официально был на улице", - подчеркнул он.

По словам Леви, его задержали на пару часов, что намного меньше, чем других демонстрантов."Мне очень повезло. Стоит помнить, что если бы я не был евреем, все было бы совершенно иначе", - добавил он.Режиссер пояснил, что посещает еженедельные демонстрации с тех пор, как они начались."Я бываю там каждый четверг и в субботу вечером. Я оказался очень активным в этом плане", - отметил он.