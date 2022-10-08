Разведка: в Москве задерживают военных
В Москве начались многочисленные аресты военных.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Уточняется, что в российскую столицу вошли подразделения Росгвардии, дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Они движутся в центр совместно с подразделениями полиции.
"Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", - сказано в сообщении.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.