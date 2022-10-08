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Разведка: в Москве задерживают военных
08.10.2022 17:26 Алина Груднева

Разведка: в Москве задерживают военных

В Москве начались многочисленные аресты военных.

 
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
 
Уточняется, что в российскую столицу вошли подразделения Росгвардии, дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Они движутся в центр совместно с подразделениями полиции.
 
"Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", - сказано в сообщении.
 
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

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