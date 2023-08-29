



Разозлившийся водитель прокатил на капоте климатических активистов

В Мюнхене произошел необычный инцидент, связанный с климатическими активистами.



По информации городской полиции, в результате перекрытия дорог активистами, водитель принял решение нестандартным способом противостоять акции. Водитель на медленной скорости наехал на протестующих и увез их на капоте на несколько десятков метров от места проведения протеста.



Правоохранители сообщили, что оба активиста избежали серьезных повреждений, передает Bild. Тем не менее, начато расследование инцидента для определения юридической квалификации произошедшего - является ли это аварией или нет.



Как известно, в Мюнхене проходили климатические акции, активисты блокировали дороги в нескольких частях города. Это произошло несмотря на запрет на подобные демонстрации с перекрытием дорог в городе. За участие в таких акциях участникам грозит штраф до трех тысяч евро.

