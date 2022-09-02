



Разлив нефти в Гибралтарском заливе после столкновения двух кораблей

По данным правительства Гибралтара, в среду произошла крупная авария после того, как грузовое судно OS 35 столкнулось с танкером для перевозки сжиженного природного газа и получило пробоину. Второй корабль, участвовавший в столкновении, прибыл в Гибралтар без груза и существенных повреждений не получил.



Грузовое судно, перевозившее 215 тонн мазута, 250 тонн дизельного топлива и 27 тонн смазочного масла, было отведено к берегу и посажено на мель, чтобы предотвратить его затопление в Гибралтарском заливе. Все находившиеся на борту 30 человек, в том числе 24 члена экипажа и 6 инспекторов, были эвакуированы.



Администрация порта Гибралтара подтвердила в четверг факт разлива нефти, небольшое количество которой вытекло из-под бонового заграждения, возведенного после аварии. Сообщалось, что в воду попало небольшое количество смазочных материалов, но водолазам удалось заделать отверстия.



"Насосы судна откачивают 15 тонн горючего в час. Если там около 500 тонн топлива, то мы рассчитываем, что осушение цистерн займёт около 50 часов", - сообщил Фабиан Пикардо, премьер-министр Гибралтара.



Но жители прибрежных селений очень обеспокоены. Они считают, что работы ведутся слишком медленно, а корпус сухогруза треснул и может развалиться в любой момент.



"50 часов почти за три дня. С такими ветрами, как сейчас, если произойдёт разлив топлива, то нефть окажется по всему побережью", - заявил эколог Антонио Муньос.



Работы в порту Гибралтара были на некоторое время прерваны. Власти прибрежных районов Испании объявили режим готовности к чрезвычайной ситуации — на случай масштабного разлива топлива.



"Спасательная группа на борту корабля установила источник этой протечки из двух люков бункерных цистерн корабля. Все люки ранее были закрыты, но пломбы двух из них расшатались при аварии", — сообщили представители властей.



В воскресенье в Гибралтар из Соединенного Королевства ожидается прибытие дополнительного оборудования для ликвидации разливов нефти. Правительство Гибралтара заявило, что сроки спасения корпуса грузового корабля OS 35, вероятно, продлятся на несколько недель дольше, чем предполагалось ранее.