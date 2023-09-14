



Раввина обвинили в подделке документов, чтобы “раскрутить” 30 женщин на секс

В окружную прокуратуру Иерусалима было подано обвинительное заключение против раввина Йосефа Мордехая Паризера, которого обвиняют в том, что он обманом склонил около 30 женщин к сексу и отношениям с помощью поддельных личных данных в приложениях для знакомств. Об этом пишет Jewish News.



Парайзер, женатый и имеющий двоих детей, представился “Джейком Сигалом”, репатриантом, который зарабатывал на жизнь работой с собаками-поводырями. На самом деле Парайзер, гражданин США, преподает в ешиве для иностранных студентов в Иерусалиме.



Полиция Израиля теперь утверждает, что располагает как минимум 30 показаниями женщин, имевших отношения с Сигалом, через приложения для знакомств. По словам свидетелей, у 34-летнего Парайзера было несколько романов одновременно, обещающих женщинам долгосрочные отношения и брак. Также раввин обвиняется некоторыми женщинами в изнасиловании.



“Секс по обоюдному согласию, осуществляемый под ложным предлогом, т.е. выдача личности преступника является уголовным преступлением, которое по закону определяется как изнасилование”, – написала группа жертв в социальных сетях.



Одна из женщин, сообщивших о Парайзере, рассказала 12 каналу , что они были вместе пять месяцев, “в течение которых он познакомился с моей семьей”.



“Когда я стала немного больше интересоваться его личной жизнью, у меня появилось плохое предчувствие. Я никогда не видела его дом, но сначала не настаивала на этом, потому что не хотела быть такой настойчивой. Мы никогда не ходили вместе по магазинам по пятницам. Я сказала ему: “Я чувствую, что ты что-то от меня скрываешь”, – поделилась она.



“В одном из наших разговоров я даже засмеялась и спросила: “Когда меня нет здесь в субботу, твоя жена и дети заботятся о тебе?” А он мне ответил: “Я с одной едва справляюсь”. Как думаешь, я смогу с двумя?”, – добавила обманутая женщина.



“Зачем давать ложные обещания, о которых ты точно знаешь, что не сможешь сдержать? Эти манипуляции навредили многим женщинам”, – сокрушается она.