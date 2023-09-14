Раввина обвинили в подделке документов, чтобы “раскрутить” 30 женщин на секс
В окружную прокуратуру Иерусалима было подано обвинительное заключение против раввина Йосефа Мордехая Паризера, которого обвиняют в том, что он обманом склонил около 30 женщин к сексу и отношениям с помощью поддельных личных данных в приложениях для знакомств. Об этом пишет Jewish News.
Парайзер, женатый и имеющий двоих детей, представился “Джейком Сигалом”, репатриантом, который зарабатывал на жизнь работой с собаками-поводырями. На самом деле Парайзер, гражданин США, преподает в ешиве для иностранных студентов в Иерусалиме.
Полиция Израиля теперь утверждает, что располагает как минимум 30 показаниями женщин, имевших отношения с Сигалом, через приложения для знакомств. По словам свидетелей, у 34-летнего Парайзера было несколько романов одновременно, обещающих женщинам долгосрочные отношения и брак. Также раввин обвиняется некоторыми женщинами в изнасиловании.
“Секс по обоюдному согласию, осуществляемый под ложным предлогом, т.е. выдача личности преступника является уголовным преступлением, которое по закону определяется как изнасилование”, – написала группа жертв в социальных сетях.
Одна из женщин, сообщивших о Парайзере, рассказала 12 каналу , что они были вместе пять месяцев, “в течение которых он познакомился с моей семьей”.
“Когда я стала немного больше интересоваться его личной жизнью, у меня появилось плохое предчувствие. Я никогда не видела его дом, но сначала не настаивала на этом, потому что не хотела быть такой настойчивой. Мы никогда не ходили вместе по магазинам по пятницам. Я сказала ему: “Я чувствую, что ты что-то от меня скрываешь”, – поделилась она.
“В одном из наших разговоров я даже засмеялась и спросила: “Когда меня нет здесь в субботу, твоя жена и дети заботятся о тебе?” А он мне ответил: “Я с одной едва справляюсь”. Как думаешь, я смогу с двумя?”, – добавила обманутая женщина.
“Зачем давать ложные обещания, о которых ты точно знаешь, что не сможешь сдержать? Эти манипуляции навредили многим женщинам”, – сокрушается она.
De Israëlische politie heeft woensdag in Jeruzalem een yesjiva-rabbijn gearresteerd op verdenking van het gebruik van een valse identiteit en het doen van valse beloften om seksuele relaties met vrouwen aan te gaan. Rabbi Yosef Mordechai Pariser, getrouwd en 2 kinderen, wordt… pic.twitter.com/bvGwUpHbEE— Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) August 24, 2023